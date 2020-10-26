مجهولون يداهمون المكتب الإعلامي لـ”صقور الشام” ويسرقون أسلحة فردية ومعدات إعلامية

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهم مسلحون مجهولون المكتب إعلامي تابع لفصيل صقور الشام، مساء اليوم، في محيط مدينة إدلب، وسرقوا أسلحة فردية ومعدات إعلامية قبل أن يلوذوا بالفرار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 23 أكتوبر/تشرين الأول، توتراً أمنياً في صفوف حركة أحرار الشام، وذلك بعد خلافات داخل الحركة بين القائد الحالي للحركة “جابر علي باشا” من جهة، والقائد السابق “حسن صوفان” والتي تدعمه هيئة تحرير الشام من جهة أخرى، تزامناً مع تعزيزات عسكرية لهيئة تحرير الشام في كل من مدينة أريحا وبلدة الفوعة، بحجة فض النزاع بين الطرفين.