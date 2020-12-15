مجهولون يداهمون ويكسرون مقراً لـ”حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني في سورية” بمحافظة الحسكة

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت مجموعة يعتقد أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني، اليوم، مقراً لـ”حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني في سورية”، في مدينة الحسكة، وخربوا معداته بالكامل وأضرموا النيران داخله بعد العبث بمحتوياته.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة عامودا بريف الحسكة أفادت، اليوم، أن مجهولين أحرقوا مقر تابع للمجلس الوطني الكردي في منطقة عامودا، مساء الاثنين، وسط اتهامات جديدة للشبيبة الثورية بالوقوف وراء العملية.

وجاء ذلك بعد يوم من مهاجمة مقر المجلس في الدرباسية، حيث رصد المرصد السوري حينها، أن مسلحين مجهولين استهدفوا مقراً لـ”المجلس الوطني الكردي” في الدرباسية بالرصاص وعبثوا بمحتوياته، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من اندلاع اشتباكات بين “حزب العمال الكردستاني” و”بيشمركة روج” في إقليم كردستان العراق، الأمر الذي أدى إلى مقتل مقاتل من كل جانب، وهو ما كانت قد حذرت منه “قسد” و”الإدارة الذاتية” سابقاً خلال اجتماعها مع ذوي مقاتلين سوريين في “بيشمركة روج”.