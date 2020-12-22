مجهولون يستهدفون آلية عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين قاموا بإلقاء قنبلة يدوية على سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، على طريق حويجة البصيرة ضمن الريف الشرقي من دير الزور، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ووثق المرصد السوري اليوم، مقتل رئيس المجلس المحلي لبلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون أسفل سيارته، ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مجهولين أعدموا مواطناً من أبناء مدينة دير الزور رمياً بالرصاص، اليوم، بعد أن اقتحموا منزله في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة الأسباب والدوافع لقتله.

يذكر أن المواطن مدني نزح من مدينة دير الزور، بعد أن قتلت الطائرات الحربية الروسية 4 من أطفاله في العام 2017.

على صعيد متصل، استهدف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة “بيك آب” بالأسلحة الرشاشة، عنصراً في قوات سوريا الديمقراطية، في قرية غريبة شرقية بريف دير الزور، ما أدى إلى مقتله على الفور.

والجدير بالذكر أنه كان عنصراً في تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل انضمامه إلى صفوف “قسد”.

ويأتي ذلك، في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف عناصرها السابقين و”قسد”، إضافة إلى مدنيين في مناطق ريف دير الزور الخاضعة لنفوذ “قسد”.