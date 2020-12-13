مجهولون يستهدفون بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية تابعة لقسد جنوبي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد قيام مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، باستهداف سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة، وذلك على طريق الخرافي جنوبي الحسكة، دون معلومات عن خسائر بشرية، يأتي ذلك في إطار الفلتان الأمني المسيطر على عموم مناطق قسد.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، إلى مقتل مدني برصاص مجهولين، أمام منزله في قرية غريبة الشرقية بالقرب من بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، على صعيد آخر، جرى اشتباك بين مسلحين ملثمين وأهالي مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، قبل أن يلوذوا بالفرار، ويعتقد أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” جاءوا يطالبون الأهالي بدفع “الزكاة”.