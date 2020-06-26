مجهولون يستهدفون بالأسلحة الرشاشة والقنابل منزلين لمتعاونين مع “حزب الله” في ريف درعا الأوسط

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية، إلى استهداف منزلين اثنين في بلدة داعل ضمن ريف درعا الأوسط، بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المنزلين المستهدفين يعودان لشخصين يعملان مع “حزب الله اللبناني”، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية نتيجة الاستهدافات.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 523، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 345، وهم: 85 مدنيا بينهم 8 مواطنات و8 أطفال، إضافة إلى 169 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و56 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 16 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.