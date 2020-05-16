مجهولون يستهدفون بالرشاشات والقذائف مواقع لقوات النظام عند المعبر النهري مع مناطق قسد شرق دير الزور

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار وبعض القذائف الصاروخية من نوع “RPG” على مواقع قوات النظام المتواجدة على ضفة الفرات في بلدة بقرص، والتي تعد نقطة تهريب نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المتواجدة على الضفة الأُخرى من نهر الفرات في بلدة الشحيل شرق دير الزور.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 23 من شهر نيسان/أبريل الفائت، أن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من طائرات “التحالف الدولي”، داهمت المعابر النهرية التي تستخدم لتهريب البضائع والأشخاص بين مناطق نفوذها، ومناطق سيطرة قوات النظام على الضفة المقابلة لنهر الفرات، في بلدتي الشحيل وذيبان في ريف دير الزور الشرقي، وأطلقت النار على العبارات بهدف تخريبها وإغراقها.