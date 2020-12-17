مجهولون يستهدفون بالقذائف “قاعدة أمريكية”.. وآخرون يحاولون اغتيال مسؤول حماية الآبار النفطية في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مجهولون عدة قذائف هاون على القاعدة الأمريكية في حقل “العمر النفطي” بريف دير الزور، مساء اليوم، وفي سياق ذلك، استنفرت القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية ومشطت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة محيط الحقل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، استهدف مجهولون بالاسلحة الرشاشة سيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية، بالقرب من بئر الأزرق قرب حقل التنك النفطي شمال شرق دير الزور، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، استهداف عربة عسكرية لـ”قسد” نوع “همر”، بقذيفة “آربيجي” أطلقها مسلحون مجهولون، قرب محطة المياه في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر.