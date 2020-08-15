مجهولون يستهدفون بعبوة ناسفة مسؤولا في مجلس دير الزور المدني 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مجهولون بعبوة ناسفة سيارة تقل مسؤول مكتب الزراعة في المجلس المدني لمحافظة دير الزور التابع لـ”الإدارة الذاتية”، حيث انفجرت صباح اليوم، على طريق بلدتي الكسرة- أبو خشب في ريف دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، مسلحون مجهولون استهدفوا نقطة عسكرية لـ”الدفاع الذاتي” التابع لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى الاستهداف بإطلاق قذيفة “RPG” ورشقات من الأسلحة الرشاشة، دون معلومات عن خسائر بشرية.