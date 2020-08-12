مجهولون يستهدفون بقذائف “آربيجي” حاجزا أمنيا لـ”قسد” في ريف دير الزور الشرقي ويشتبكون مع عناصر الحاجز

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بقذيفتي (آربيجي)، مساء اليوم، حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية عند جسر مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.

وفي سياق ذلك، دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر “قسد” والمسلحين في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، حملة مداهمة لقوات “قسد” في قرية الكسار، الواقعة بالقرب من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اعتقال 3 أشخاص من المقاتلين السابقين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ويذكر أن العملية جرت بدعم من مروحيات تابعة للتحالف الدولي.