مجهولون يستهدفون بقذائف “آربيجي” عربة تركية شمال مدينة إدلب

دوى انفجار بالقرب من مدينة معرة مصرين، نتيجة قذائف “آربيجي” أطلقها مجهولون على عربة تركية أثناء مرورها على مفرق قرية كفريا شمالي مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين طوقت القوى الأمنية التابعة للفصائل والقوات التركية الموقع.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 7 ديسمبر/كانون الأول الفائت، إصابة عنصرين من حرس القاعدة التركية في بلدة رام حمدان شمالي إدلب، وهما من عناصر “فيلق الشام” الإسلامي، بالإضافة إلى إصابة جندي من القوات التركية، جراء استهداف القاعدة من قِبل مجهولين بصاروخ موجه.