مجهولون يستهدفون بقذيفة RBG نقطة عسكرية.. وآخرون يحاولون اغتيال موظف مدني في مؤسسات “الإدارة الذاتية”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، رئيس مجلس الشعب السابق بمدينة البصيرة وموظف حالي بمكتب الخدمات بمجلس دير الزور المدني التابع لـ”الإدارة الذاتية”، في شارع عشرين بمدينة البصيرة، ما أدى إلى إصابته في الرأس والفخذ ونقل إلى المشفى للعلاج وهو في حالة حرجة.

على صعيد متصل، استهدف مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين، بقذيفة RBG نقطة تابعة لـ”قسد”، عند كوع سعود في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، بعد ذلك، جرت اشتباكات جانب مطحنة الحبوب بين عناصر النقطة والمسلحين قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بعد إطلاق النار عليه، من قبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي.