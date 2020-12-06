مجهولون يستهدفون حاجزاً لـ”قسد” في ريف دير الزور.. والأخيرة تداهم منازل المواطنين وتعبث بممتلكاتهم

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون، مساء اليوم، حاجز الجمعية التابع لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الطيانة بريف دير الزور، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر الحاجز.

وفي سياق ذلك، داهم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية منازل المواطنين في البلدة، وكسروا أبواب المحال التجارية وعبثوا بمحتوياتها.

ووثق المرصد السوري، أمس، مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي التابع لـ”قسد”، على يد مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالقرب من قرية السجر بريف دير الزور الشمالي، وهتف المسلحون بالتكبيرات قبل أن يلوذوا بالفرار على دراجاتهم النارية إلى جهة مجهولة.

كما هدد 4 عناصر يستقلون دراجات نارية، طبيباً في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وطالبوه بدفع “الزكاة”، بعد أن أطلقوا عيارات نارية على منزله بشكل مباشر.