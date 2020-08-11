مجهولون يستهدفون حاجزاً لقوات “الفرقة الرابعة” بالأسلحة الرشاشة في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، إطلاق نار نفذه مجهولون على حاجز تابع لقوات “الفرقة الرابعة” في بلدة سحم الجولان، ضمن منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 610، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 403، وهم: 104 مدنيا بينهم 12 مواطنة و11 طفل، إضافة إلى 187 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و72 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و22 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.