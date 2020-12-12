مجهولون يستهدفون حافلة نقل ركاب مدنية على طريق إثريا ويصيبون مواطنين اثنين بجروح 

أصيب مسافران بجروح متفاوتة، في حافلة تابعة لإحدى شركات النقل البري بعدة طلقات نارية، جراء استهداف الحافلة من قبل مسلحين مجهولين، اليوم، برشقة من الأسلحة الرشاشة على طريق إثريا-الرقة، أثناء توجه الحافلة في رحلة من محافظة الحسكة إلى العاصمة دمشق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اليوم، العثور على جثة مواطنة، جرى قتلها ورميها داخل بئر ماء ضمن قرية جب الغولي الخاضعة لسيطرة قوات النظام في الريف الغربي لمحافظة الرقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية القتلة، وسط أنباء عن ضلوع مليشيات موالية للنظام بالجريمة.

ونشر المرصد السوري أواخر الشهر الفائت، أن 5 بينهم ضابطين اثنين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، أصيبوا جراء انفجار لغم أرضي زرعه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، في منطقة تل سلمي بريف حماة الشرقي.