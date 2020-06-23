مجهولون يستهدفون “دار المرأة” في مدينة البصيرة شرق دير الزور ويدمرون جزءًا من المبنى

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين عمدوا إلى وضع عبوة ناسفة أمام مبنى “دار المرأة” في مدينة البصيرة، ثم قاموا بتفجير العبوة فجر اليوم، ما أدى لتدمير جزء من المبنى، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، العثور على جثة عنصر من “قوات سوريا الديمراطية” مقتولا في بلدة غرانيج الواقعة في الريف الشرقي من محافظة دير الزور، وذلك بعد فقدان الاتصال به منذ يوم أمس الأول.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 527 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 175 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 348 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.