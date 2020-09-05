مجهولون يستهدفون دورية عسكرية لـ”قسد” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة دورية عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم، في مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، اليوم، انفجار دراجة نارية مفخخة في قرية الصعوة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري، إلى أن مسلحين اثنين قتلوا “شرطي منشق” في مدينة البصيرة شرقي دير الزور، حيث قام بإطلاق الرصاص عليه من سلاح رشاش أثناء تواجده في مكتب لبيع السيارات بالمدينة.

على صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط جرحى منهم.