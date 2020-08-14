مجهولون يستهدفون سيارة تقل عنصرين في “الفرقة الرابعة” في ريف دمشق الغربي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين عمدوا يوم أمس إلى استهداف سيارة بالأسلحة الرشاشة تقل عنصرين من “الفرقة الرابعة” التي يقودها شقيق رأس النظام السوري، في منطقة “بيت جن” ضمن جبل الحرمون في ريف دمشق الغربي، ما أدى لجرح العنصرين، أحدهما جراحه خطيرة.

ووثّق المرصد السوري في 18 يوليو، المنصرم، مقتل شخص وجرح آخر جراء انفجار عبوتين ناسفتين قرب مسجد أنس بن مالك في منطقة نهر عيشة في العاصمة دمشق.

دون معرفة الشخص المستهدف إن كان عسكريا أو مدنيا.