مجهولون يستهدفون سيارة تقل قياديا سابقا في “قسد” متهم بتسليم زوجات عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، اليوم، سيارة مدنية تقل شخصين أحدهما عنصر في “قسد” والآخر كان قياديا سابقا في قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.

يذكر أن القيادي السابق كان قد سلم زوجات عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى قوات “قسد” قبل سنوات، بمساعدة شخص آخر كان يعمل رئيس كومينات في مدينة البصيرة، واغتاله عناصر التنظيم في 12_3_2019.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، اليوم، انفجار دراجة نارية مفخخة في قرية الصعوة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى أضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن مسلحين اثنين قتلوا “شرطي منشق” في مدينة البصيرة شرقي دير الزور، حيث قام بإطلاق الرصاص عليه من سلاح رشاش أثناء تواجده في مكتب لبيع السيارات بالمدينة.