مجهولون يستهدفون سيارة عسكرية للفصائل الموالية لتركيا في ريف جرابلس

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان:استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، سيارة عسكرية للفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، في المنطقة الواقعة ما بين مدينة جرابلس وبلدة الجامل في ريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 آب، إصابة أحد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية ضمن المجلس المحلي في مدينة الباب شرق حلب بعدة طلقات نارية بالقرب من منزله في محاولة لاغتياله من قبل مسلحين مجهولين.

وكان انفجار دوى في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي، في 15 آب/أغسطس، نتيجة دراجة نارية مفخخة انفجرت في المدينة، ما أدى لسقوط جرحى، بالإضافة لمقتل شخص على الأقل.