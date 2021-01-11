مجهولون يستهدفون سيارة قيادي في الجبهة الشامية الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة، مساء اليوم، سيارة قيادي في الجبهة الشامية على طريق المسعودية – اخترين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابته مع مرافقه بجروح طفيفة.

على صعيد متصل، عثرت الشرطة العسكرية على 3 عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير في كل من الباب وجرابلس وإعزاز ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 9 يناير/كانون الثاني، بأن “فرقة الهندسة” التابعة لجهاز الشرطة في مدينة الباب، تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة ضمن “كيس”، ركنتها امرأة قرب دوار السنتر وسط مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وفي 7 يناير/كانون الثاني، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية قتل ضمن مناطق سيطرة غرفة عمليات “درع الفرات” بريف حلب، حيث قتل شخص وأصيب آخرين بجراح جراء استهدافهم بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، في شارع الكورنيش ضمن مدينة الباب شرقي حلب، وذلك بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس.

ووثق المرصد السوري، في 6 يناير/كانون الثاني، إصابة ناشط إعلامي بجروح خطيرة، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين في شارع الكورنيش بمدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شرقي حلب.