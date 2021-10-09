مجهولون يستهدفون “فرن” بقذيفة “آربيجي”.. و”قسد” تصادر الدراجات النارية في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون مجهولون بقذيفة “آربيجي”، فرن الحمد في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي سياق آخر، صادرت دورية لقوات سوريا الديمقراطية، دراجات نارية في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت شابًا، أثناء قيامه بتصوير الدورية.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 7 أكتوبر، مقتل شخص تحت وطأة التعذيب، حيث عثر أهالي على جثة رجل مجهولة الهوية، وعليها آثار تشوهات ناتجة عن تعذيب، في محيط قرية سويلم الواقعة ما بين قرية رويشد و بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، فيما قالت مصادر طبية قالت بأن زمن الوفاة مضى عليه نحو 3 أيام.

ويأتي ذلك، في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف مدنيين وعسكريين في القوات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.