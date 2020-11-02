مجهولون يستهدفون منزل قائد الدفاع الوطني في “ضاحية الأسد” شرقي العاصمة دمشق

محافظة دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بقيام مجهولين برمي قنبلة يدوية على منزل قائد الدفاع الوطني المعروف بـ”إياس صقر” في منطقة “ضاحية الأسد” شرقي العاصمة دمشق، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

والجدير بالذكر أن “صقر” شارك برفقة ميليشيات الدفاع الوطني بضاحية الأسد في معظم المعارك التي شهدتها غوطة دمشق الشرقية، في السنوات السابقة إبان سيطرة الفصائل على الغوطة، وفقد العديد من عناصره خلال تلك المعارك.

ونشر المرصد السوري في 19 سبتمبر/أيلول المنصرم، سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في حي “المزة 86” ضمن العاصمة السورية دمشق، ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مركونة عند مداخل الحي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.