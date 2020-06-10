مجهولون يستهدفون منزل “مختار المزيريب” غرب درعا بقنبلة يدوية

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين عمدوا بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، إلى إلقاء قنبلة يدوية أمام منزل “مختار المزيريب” بريف درعا الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري أشار في السادس من الشهر الجاري، إلى عصابة بينهم نساء، حاولت اختطاف طفل في بلدة الغارية الشرقية بريف درعا، في حين تمكن الطفل من الهرب والافلات من العصابة.

كما رصد المرصد السوري في 4 حزيران/ يونيو، أن مجهولين اختطفوا مواطنا يحمل الجنسية الفلسطينية، في بلدة المزيريب غرب درعا.

وفي منطقة جلين في ريف المحافظة حاول مسلحون مجهولون اختطاف طفلٍ، في حين تمكن الطفل من الهرب والنجاة.