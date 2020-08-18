مجهولون يستهدفون نقاط لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية على ضفتي نهر الفرات بريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمد مسلحون مجهولون بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، إلى استهداف نقاط لقوات النظام في بلدة بقرص بريف دير الزور على ضفاف الفرات الغربية بقذيفتي “RBG”، كما استهدف مجهولون أيضاً نقطة لقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من نهر الفرات على الجهة المقابلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر قبل 4 أيام، أن عناصر قوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة، من مواقعهم على الضفة الشرقية لنهر الفرات في مدينة البصيرة وقرية ابريهه في ريف دير الزور الشرقي، اليوم، مواقع قوات النظام في قريتي سعلو والزباري على الضفة الغربية المقابلة للنهر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما كان المرصد السوري قبل أيام، تبادلا لإطلاق نار بالأسلحة المتوسطة، بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين عند ضفة نهر الفرات غرب بلدة الطيانة شرق دير الزور من جانب، وقوات النظام المتمركزين على الضفة الغربية للنهر، دون معلومات عن خسائر بشرية.