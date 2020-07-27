مجهولون يسرقون 53 مليون ليرة تعود للمجمع التربوي في مدينة البصيرة شرق ريف دير الزور 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية، أوقفوا سيارة بالقرب من بلدة الشحيل، كانت تقل معلمين وأموال تخص المجمع التربوي لمدينة البصيرة الذي يضم قرى حردوب وسويدان جزيرة ودرنج في ريف دير الزور الشرقي.

وسرق المسلحون رواتب المعلمين في المجمع التربوي، يقدر بـ53 مليون ليرة سورية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، حادثة قتل جديدة في محافظة دير الزور ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث استهدف مسلحان يستقلان دراجة نارية، حافلة نقل ركاب في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل مواطن من أبناء البوليل بريف دير الزور.