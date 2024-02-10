مجهولون يستهدفون موقعا عسكريا لـ”قسد”.. والأخيرة تفرض حظر تجوال في مدينة البصيرة

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون مجهولون بقذيفة “آربيجي” نقطة لـ”قسد” في جبل البصيرة بريف ديرالزور الشرقي، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وفي سياق ذلك، تجول رتل عسكري لقوات سوريا الديمقرطية في شوارع مدينة البصيرة، ونادى الجنود عبر مكبرات الصوت بالإعلان عن حظر تجوال فوري.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية اغتيلوا بظروف غامضة ضمن نقطة عسكرية في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، حيث عثر على جثثهم مقتولين تزامناً مع اختفاء عنصر سادس.

وفي 31 كانون الثاني الفائت، قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب 8 عناصر آخرون بجروح متفاوتة، في هجوم جديد نفذه مسلحون محليون، على مقر لقسد بالقرب من مدرسة “الرغيب” في بلدة حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.