مجهولون يستهدفون سيارة عسكرية لقوات النظام بعبوة ناسفة في ريف درعا الغربي

محافظة درعا: سمع دوي انفجار في ريف درعا، تبين أنه ناجم عن استهداف سيارة عسكرية تابعة للواء 112 التابع لقوات النظام، بعبوة ناسفة من قبل مسلحين مجهولين، تزامنا مع مرورها في قرية البكار بريف درعا الغربي، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 49 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 64 شخصا، هم:

– 9 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 25 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية