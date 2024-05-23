مجهولون يصفون عنصرا بمجموعة تتبع لقوات النظام في ريف درعا

محافظة درعا: عثر أهالي على جثة عنصر يعمل ضمن مجموعة محلية تتبع لقوات النظام، جرى تصفيته بعيارات نارية، على طريق بريف درعا، بعد أن اختطف اليوم على الطريق الواصل بين طفس ودرعا.

وتعمل المجموعة المحلية على تنفيذ عمليات خطف وسلب ونهب وقطع للطرقات في الريف الغربي لدرعا، إضافة للعمل بتجارة وتهريب المخدرات.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام بدرعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 124 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 166 شخصا، هم:

– 48 من المدنيين بينهم 3 سيدات و15 طفل

– 44 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 8 من المتهمين بترويج المخدرات

– 5 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 13 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 42 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 4 من المتعاونين مع حزب الله اللبناني

– 1 مجهول الهوية.