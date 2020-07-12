مجهولون يصيبون عضوا في اللجنة المركزية في محافظة درعا ويقتلون مرافقه

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون شخصين في مدينة جاسم في ريف درعا، اليوم، أحدهما عضوا في اللجنة المركزية في درعا وناطقا سابقا باسم فصيل “جيش الثورة”، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة ومقتل مرافقه.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 558، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 368، وهم: 94 مدنيا بينهم 9 مواطنات و9 أطفال، إضافة إلى 178 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و57 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.