مجهولون يطلقون النار على مواطن في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شرقي حلب 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية شابًا نازحًا من أبناء محافظة دير الزور، وذلك في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 2 فبراير/شباط، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الصناعة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ووثّق المرصد السوري، في 31 يناير/كانون الثاني المنصرم، استشهاد طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها ، جراء انفجار سيارة مفخخة انفجرت قرب المركز الثقافي بمدينة إعزاز شمالي حلب.