مجهولون يطلقون النار على مواطن ويسرقون سيارته في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور_ المرصد السوري لحقوق الإنسان:

أطلق مسلحون مجهولون النار على مواطن من أبناء بلدة القورية في ريف دير الزور الشرقي، ما تسبب في إصابته بجروح، وذلك بالقرب من حقل “كونيكو” للغاز، حيث كانوا يستقلون دراجة نارية، بينما تمكنوا من سرقة سيارته قبل أن يلوذوا بالفرار.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 حزيران/يونيو، انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور سيارة تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة شاب تصادف مروره في المنطقة أثناء الانفجار، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية من عناصر “قسد”، وفي سياق متصل، عثرت “قوات سوريا الديمقراطية” على عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير عن بعد قرب مكان الانفجار بمدينة هجين.