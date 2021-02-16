مجهولون يغتالون تاجر مواد مخدرة غرب محافظة درعا.. وارتفاع عدد قتلى وضحايا الانفلات الأمني في “المحافظة” منذ حزيران 2019 إلى 600 شخص 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، مواطنًا يعمل بتجارة المواد المخدرة، في مساكن جلين غرب محافظة درعا، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وتشهد محافظة درعا والجنوب السوري، انتشارًا لتجارة المخدرات التي يصدرها “حزب الله” اللبناني، ويتعاون معه أبناء الجنوب السوري لتهريبها إلى دول الجوار، حيث تمكنت السلطات الأردنية من إحباط عدة عمليات تهريب لتلك المواد.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 915 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 600، وهم: 170 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 267 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.