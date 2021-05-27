مجهولون يغتالون جنديًا في قوات النظام في ريف القنيطرة قرب الجولان المحتل

محافظة القنيطرة: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، جنديًا في قوات النظام من أبناء بلدة القصيبة في ريف القنيطرة، وذلك على طريق التينة شمالي مدينة القنيطرة قرب الجولان المحتل، ما أدى إلى مقتله.

وأشار المرصد السوري في 20 أيار إلى أن قوات النظام هجرت 30 عائلة من أهالي قرية أم باطنة على خلفية أحداث الانفلات الأمني في المنطقة، حيث هاجم مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة، في 4 أيار، نقطة عسكرية لقوات النظام بالقرب من قرية أم باطنة-جبا في ريف القنيطرة، في حين دارت اشتباكات بين عناصر قوات النظام من جهة، والمسلحين من جهة أخرى، تزامنًا مع استقدام تعزيزات عسكرية لمؤازرة قوات النظام هناك، وسط استنفار الحواجز والنقاط العسكرية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.