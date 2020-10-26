مجهولون يغتالون رئيس مجلس مدينة الصنمين بريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مجهولون مساء اليوم، رئيس مجلس مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، بإطلاق النار عليه في المدينة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، اغتيال مواطن في مدينة طفس بريف درعا، من قبل مسلحين مجهولين

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 723 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 480، وهم: 13r مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 213 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و89 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.