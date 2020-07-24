مجهولون يغتالون شابا ممن أجروا تسوية مع قوات النظام في درعا البلد

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون شابا يعمل مع شعبة المخابرات العسكرية، ممن أجروا تسوية مع قوات النظام، وذلك عند دوار الكازية في درعا البلد.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 582، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 384، وهم: 103 مدنيا بينهم 12 مواطنة و11 طفل، إضافة إلى 181 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و61 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.