مجهولون يغتالون شرطيا في ريف حلب ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون، اليوم، شرطيا يعمل في مركز مدينة إعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، وذلك على الطريق الواصل بين قريتي الشيخ ريح والفيروزية في ناحية صوران.

وكان أهالي في مدينة إعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا عثروا، في 27 آب الفائت، على جثة رجل مقتول بطلق ناري، ملقى قرب مسجد الجندي في المدينة في ظروف مجهولة.

وكان المرصد السوري رصد، في 26 آب الفائت، استهداف سيارة عسكرية للفصائل الموالية لتركيا، من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، في المنطقة الواقعة ما بين مدينة جرابلس وبلدة الجامل في ريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.