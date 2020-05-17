مجهولون يغتالون عنصراً سابقاً بصفوف “قوات سوريا الديمقراطية” بريف دير الزور الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق دير الزور، حيث أقدم مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على إطلاق النار اتجاه عنصر سابق في قوات سوريا الديمقراطية ومواطن مدني برفقته، في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لمقتل العنصر وجرح الآخر.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 502 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 169 مدنيا، من بينهم 11 طفل و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 328 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.