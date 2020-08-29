مجهولون يغتالون عنصراً سابقاً في قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة في ريف دير الزور الشرقي، قتل خلالها عنصر سابق لدى قوات سوريا الديمقراطية، جراء استهدافه بالرصاص من قِبل مجهولين يستقلان دراجة نارية في بلدة “سويدان جزيزة”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 566 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 196 مدنيا، من بينهم 15 طفل و10 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 366 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.