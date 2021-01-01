مجهولون يغتالون عنصراً في “أمن الدولة” بريف محافظة القنيطرة

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصر من المخابرات “أمن الدولة”، اليوم، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، بالقرب من بلدة القصيبة في ريف القنيطرة.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 22 ديسمبر/كانون الأول الفائت، مقتل شخصين أحدهما عنصر في “أمن الدولة”، إضافة لإصابة شخص ثالث بجروح خطيرة، جراء استهدف مسلحون مجهولون مجموعة أشخاص بينهم عناصر في قوات النظام، في بلدة العجرف بريف القنيطرة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 824 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 541، وهم: 151 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 244 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و104 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.