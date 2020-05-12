مجهولون يغتالون عنصرا في الفصائل الموالية لتركيا وسط مدينة جرابلس

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:

توفي مقاتل في صفوف لواء الشمال الموالي لتركيا، اليوم، متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء اليوم، جراء استهدافه بالرصاص أمام منزله في مدينة جرابلس، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار تجاهه مباشرة بعد الإفطار.

وكان الأهالي عثروا على جثة متفسخة مجهولة الهوية، في 7 أيار/مايو، لشاب في العقد الثالث من العمر ملقاة في منطقة شران في ريف عفرين، حيث تم نقلها من قبل عناصر الشرطة العسكرية والدفاع المدني.

وبحسب مصادر طبية فإن زمن الوفاة يعود إلى أكثر من شهرين.

وكان الأهالي عثروا على جثتين مقيدتا اليدين لعنصرين من الفصائل الموالية لتركيا، في 6 أيار/مايو، على طريق جنديرس-دير بلوط في عفرين، دون معرفة معلومات إضافية.