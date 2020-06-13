مجهولون يغتالون عنصرا في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في مدينة الباب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون، اليوم، عنصرا في لواء محمد الفاتح الموالي لتركيا، في مدينة الباب شرق محافظة حلب، ما تسبب في مقتله على الفور.

على صعيد متصل، فجرت فرق الهندسة عبوة ناسفة مزروعة بسيارة، مركونة في حي المحمودية في عفرين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في 11 حزيران/ يونيو، انفجارا في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة في شارع “العشرة”، قرب “مشفى الفارابي” في المدينة، ما أدى لإصابة مواطن من المارة بالإضافة لأضرار مادية.