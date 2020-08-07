مجهولون يغتالون عنصرين من تشكيلات “قسد” العسكرية في مدينة منبج شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا عنصرين أحدهما في صفوف لواء ثوار إدلب والآخر في صفوف لواء الشمال الديمقراطي، وذلك في أحد المنازل في مدينة منبج شرق حلب.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 558 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 190 مدنيا، من بينهم 14 طفل و9 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 364 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.