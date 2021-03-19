مجهولون يغتالون عنصرين من المخابرات الجوية في ريف درعا الأوسط.. وآخرون يستهدفون مجموعة عناصر في فصيل محلي 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة بأسلحتهم الرشاشة، عنصرين من المخابرات الجوية على أطراف مدينة داعل بريف درعا الأوسط، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

على صعيد متصل، أطلق مسلحون مجهولون النار على مجموعة من فصيل محلي يتبع لشعبة المخابرات العسكرية، على طريق أم ولد المسيفرة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 963 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 648، وهم: 177 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و17 طفل، إضافة إلى 303 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 118 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 26 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.