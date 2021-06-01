مجهولون يغتالون عنصرًا في الفصائل المعارضة قبل التسويات غربي درعا

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، مواطنًا من نازحي ريف دمشق ويقيم في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

والجدير بالذكر أن القتيل كان أحد عناصر الفصائل المعارضة سابقًا، قبل اتفاق التسوية في العام 2018، وبعد ذلك عمل بتجارة المحروقات ولم ينتم إلى جهة عسكرية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1090 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 746، وهم: 209 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 347 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 133 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.