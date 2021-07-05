مجهولون يغتالون عنصرًا في قوات النظام قرب الحدود مع الجولان المحتل جنوبي سورية

محافظة القنيطرة: قُتل عنصر في قوات النظام، اليوم، في قرية نبع الصخر قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل في ريف القنيطرة، وذلك جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، أثناء عودته لقضاء إجازة في منزله.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، أمس، إطلاق رصاص من قبل مجهولين استهدف عدة أشخاص من عائلة واحدة، في بلدة الأصبح بريف القنيطرة، الأمر الذي أدى لمقتل شخص وإصابة شخصين بجراح، ولم ترد معلومات عن ظروف الحادثة.

وفي 27 يونيو/حزيران، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وقوع عملية اغتيال في محافظة القنيطرة، طالت “مختار” بلدة غدير البستان الواقعة قرب الحدود مع الجولان المحتل بريف القنيطرة، وذلك من خلال استهدافه بالرصاص أمام منزله من قبل مسلحين مجهولين إلى الآن، الأمر الذي أدى لمقتله على الفور.