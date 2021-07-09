مجهولون يغتالون عنصرًا من “الأمن العسكري” في ريف درعا الغربي

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، مواطنًا من أبناء بلدة عتمان بريف درعا ويعمل في صفوف الأمن العسكري، وذلك في مدينة طفس في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة اثنين آخرين كانا بالقرب منه.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1138 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 779، وهم: 222 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 360 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 138 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 32 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.