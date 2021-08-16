مجهولون يغتالون عنصر في “قسد”.. وقوات “الكوماندوس” تعتقل 4 أشخاص يعملون بتجارة المحروقات

محافظة دير الزور: قُتل عنصر في قوات سوريا الديمقراطية، جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولان يستقلان دراجة نارية، في منطقة الجزرات بريف دير الزور الغربي.

والجدير بالذكر أن القتيل عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية”.

على صعيد متصل، اعتقلت قوات الكوماندوس التابعة لـ”قسد”، 4 أشخاص بعد استدعائهم إلى مقرهم في بلدة الشحيل بريف دير الزور، ثم اقتادوهم إلى بلدة الصور بعد مصادرة سيارتين لهم، والجدير بالذكر أن المعتقلين جميعهم من أبناء بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي ويعملون بتجارة المحروقات.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 780 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 276 مدنياً، من بينهم 17 طفل و14 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 500 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.