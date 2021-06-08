مجهولون يغتالون قياديًا سابق في الفصائل المعارضة شمالي درعا

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، قياديًا سابقًا في الفصائل المعارضة بدرعا، وذلك في مدينة الصنمين شمالي المحافظة، ما أدى إلى مقتله وإصابة شخص آخر كان برفقته.

والجدير بالذكر أن القتيل أجرى اتفاق التسوية مع قوات النظام واعتزل العمل العسكري منذ العام 2018.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1102 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 755، وهم: 215 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 350 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 134 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.