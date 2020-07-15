مجهولون يغتالون مدنيا فلسطيني الجنسية في ريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون عنصرا سابقا في الفصائل المعارضة، ويحمل الجنسية الفلسطينية، عند جسر المغربية الواقع على طريق المزيريب – تل شهاب في ريف درعا

يذكر أنه كان يعمل بالزراعة بعد اتفاق التسويات في محافظة درعا.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 564، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 376، وهم: 101 مدنيا بينهم 11 مواطنة و11 طفل، إضافة إلى 179 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و57 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.