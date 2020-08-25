مجهولون يغتالون مديرا لأحد مخيمات ريف حارم.. وهروب عائلات جراء اشتباكات في مخيم بريف معرة مصرين

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة، مساء اليوم، مدير مخيم السلام في قرية باريشا في ريف مدينة حارم شمال إدلب، ما أدى إلى مقتله على الفور، بينما لاذ القاتلون بالفرار إلى جهة مجهولة.

على صعيد متصل، تجددت الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة في مخيم مرام للنازحين في محيط معرة مصرين بريف إدلب، مساء اليوم، ما أدى إلى هروب عشرات العائلات خارج المخيم، خوفا من الرصاص الطائش.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، تطورت شجار بين شابين إلى اشتباكات بالأسلحة الفردية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 663 هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 193 مدنيا بينهم 23 طفلاً و19 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و387 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و70 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.